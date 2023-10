Thuram, la strategia Juve: la carta per convincere il Nizza e le alternative

TORINO - Come dice Cristiano Giuntoli , dal palco del Festival dello Sport, "il mercato di gennaio non è facile, ma a volte ci possono essere delle opportunità", aggiungendo un "saremo vigili" che serve a rassicurare i tifosi.

Juve, occhi aperti sul mercato, ma senza follie

Vietato però aspettarsi una improvvisa inversione nell’approccio alle trattative, nonostante la ricapitalizzazione annunciata nell’ultimo Cda: quei 200 milioni servono ad altro, la dirigenza si muoverà nella finestra invernale senza fare follie. Ma con almeno un obiettivo, che poi sarebbe stato quello anche senza il caos che ha coinvolto Pogba prima e Fagioli poi: un rinforzo di qualità, quantità e magari pure personalità a centrocampo. È quello che mancava già in estate e che pareva compensabile attraverso la crescita dei giovani e l’apporto del Polpo, anche dalla panchina: le cose poi sono andate un po’ diversamente e allora un colpo in mezzo al campo diventa una necessità. E se un rientro da un prestito resta una possibilità, anche se non l’opzione preferita, si fa largo la strada dell’operazione in prestito con riscatto obbligatorio in estate.