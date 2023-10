Arthur, follie dalla Spagna: “La Juve lo rivuole”. Ma la verità mercato...

La vittoria contro il Milan ha ridato luce alla Juventus , in un momento complicato extra campo. I bianconeri in Serie A sono al terzo posto in classifica e in lotta per lo scudetto, ma a soli due mesi dall'inizio della stagione hanno dovuto privarsi di due giocatori: Pogba e Fagioli . Il francese per la positività al doping e l'italiano per il caso scommesse .

Allegri nel giro di poche settimane ha visto il suo centrocampo scarnirsi. L'allenatore ha anche promosso Nonge dalla Next Gen, per aumentare il numero di mediani-mezz'ali in rosa. Probabilmente il tecnico busserà alla dirigenza e a gennaio si potrebbe parlare di qualche arrivo. Intanto dalla Spagna hanno rilanciato un'ipotesi al momento irrealizzabile: il ritorno di Arthur.

Juve-Arthur, bomba dalla Spagna: cosa c'è di vero?

Allegri lo ha già avuto al suo ritorno alla Juventus e il rapporto non è stato dei migliori, dal punto di vista sportivo. Causa infortuni, il brasiliano sotto la sua stagione ha giocato poco. L'anno scorso il prestito al Liverpool non ha funzionato, sempre per problemi legati all'integrità fisica, ora però con la Fiorentina sembra rinato. Con il gioco di Italiano si sposa alla perfezione: passaggi corti, tanto possesso e dominio del gioco. Arthur non è certo un calciatore che ama rincorrere. Con la Viola il contratto vale fino al 30 giugno 2024, con il diritto di riscatto poi da discutere. Sport, quotidiano spagnolo, ha intanto rilanciato una news su un suo possibile rientro a gennaio in bianconero. Ipotesi irrealizzabile, vista la sua importanza nella rosa dei toscani e anche considerando la stretta di mano tra i due club.