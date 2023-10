Juve, Gatti rinnova. Poi sotto con Chiesa e Rabiot.

Rugani, Chiesa, Locatelli e Rabiot: il piano

Ma è solo il primo di una serie di rinnovi che Cristiano Giuntoli ha messo in agenda. Come anticipato nelle scorse settimane da Tuttosport i prossimi rinnovi potrebbero riguardare Daniele Rugani, Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Con quest’ultimo in particolare, o meglio con la vulcanica mamma Veronique si sono intensificati i discorsi per arrivare a un accordo entro Natale.