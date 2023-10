De Paul alla Juve: come giocherebbe con Allegri e perché piace così tanto

Sono bastati 25 minuti a Rodrigo De Paul, mercoledì sera a Glasgow dove il suo Atletico affrontava il Celtic, per fotografare in due giocate molti dei motivi per cui la Juventus punta a strapparlo ai Colchoneros a gennaio. La prima poco oltre il centrocampo, sul centrosinistra: l’argentino ha visto Griezmann che tagliava da destra verso sinistra all’altezza del limite dell’area e lo ha servito in verticale all’interno dei 16 metri, con un passaggio rasoterra abbastanza forte da non essere intercettabile dal centrale biancoverde Carter-Vickers, ma abbastanza lento da essere raggiunto alle spalle di questi dal francese (tiro respinto da Hart).