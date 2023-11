Mercato Juve, a gennaio un top o una Giuntolata? I dieci nomi per Allegri

Fagioli fuori causa per la questione scommesse, Pogba per quella legata al doping. È inevitabile che la Juventus, sempre più lanciata nella lotta scudetto, debba fare qualcosa nel mercato di gennaio per puntellare un reparto al momento arricchito dalla sola promozione in prima squadra del Next Gen Nonge, non ancora pronto per entrare nelle rotazioni. "Sa giocare molto bene a calcio, ma deve imparare a fare molte altre cose - aveva dichiarato Allegri - Nel calcio servono contrasti e duelli oltre che la parte tecnica e su questo è un po' indietro".

McKennie, oramai, è più un quinto che un interno di centrocampo e Nicolussi - sempre in attesa dell’esordio stagionale - è un vice Locatelli nella mente del tecnico toscano, che nella tournée statunitense aveva provato anche Yildiz nel ruolo di mezz’ala. Sono tanti i profili che in queste settimane Giuntoli e Manna stanno valutando per la rosa di Max: alcuni già affermati, altri invece dei giovani che stanno meravigliando l'Europa. Ne abbiamo selezionati dieci, andiamo a scoprirli. E chissà che non arrivi il colpo a sorpresa del dirigente bianconero, la... Giuntolata. Khéphren Thuram DOVE GIOCA: Nizza VALUTAZIONE TRANSFERMARKT: 40 milioni di euro ETÀ: 22 SCADENZA CONTRATTO: 30 giugno 2025 RENDIMENTO STAGIONALE: 8 presenze, 3 cartellini gialli, 561’ giocati LA FRASE: “Sto cercando di crescere al Nizza, passo dopo passo. Il mio modello è Paul Pogba, ma mi piace anche Patrick Vieira. Mio padre me ne ha parlato tantissimo” COME GIOCA: Il fratello minore di Marcus è il prototipo ideale per sopperire all’assenza di Pogba. È forte fisicamente (192 cm), ha un’ottima tecnica e una buona visione di gioco. Titolare nel Nizza dell’italiano Farioli, che sta stupendo in Ligue 1 con il primo posto davanti a Psg e Monaco. Giuntoli lo segue dai tempi di Napoli, anche se una trattativa vera e propria non è mai decollata.

Rodrigo De Paul DOVE GIOCA: Atletico Madrid VALUTAZIONE TRANSFERMARKT: 40 milioni di euro ETÀ: 29 SCADENZA CONTRATTO: 30 giugno 2026 RENDIMENTO STAGIONALE: 9 presenze, 2 assist, 1 cartellino rosso, 553’ giocati LA FRASE: “Ringrazio il calcio italiano, lì sono diventato il giocatore che sono oggi" COME GIOCA: Centrocampista totale. L’argentino è in grado di giocare da mezz’ala (come nell’Atletico di Simeone), da trequartista o da esterno d’attacco come agli inizi della carriera a Valencia. Conosce molto bene il campionato italiano, sarebbe un possibile colpo ideale per Allegri: negli ultimi anni è migliorato sotto il profilo difensivo ed è abilissimo a legare i reparti

