Nicolussi Caviglia- Salernitana, ritorno di fiamma: la posizione della Juve

TORINO - In attesa di sfidare i bianconeri per due volte in quattro giorni, la Salernitana spulcia l’organico della Juventus alla ricerca di un profilo che possa contribuire ad alimentare le proprie speranze di salvezza. E il dito di una “vecchia volpe” come Sabatini , fresco di nomina quale dg dei campani, si è soffermato in particolare sul nome di Hans Nicolussi Caviglia , volto decisamente noto dalle parti dell’Arechi.

Il centrocampista classe 2000, infatti, ha indossato la maglia granata nella seconda parte della passata stagione, trovando anche il primo gol in Serie A: dopo aver lavorato agli ordini di Nicola e di Sousa, a riprova dell’ottimo ricordo lasciato a prescindere dalla guida tecnica, il canterano bianconero si metterebbe ora a disposizione di Inzaghi. Si metterebbe, già. Condizionale quantomai d’obbligo, perché – al momento – alla Continassa il pensiero dominante è quello che prevede una conferma in rosa per uno dei più talentuosi prodotti sfornati negli ultimi anni da Vinovo. La mediana di Allegri, a livello numerico, avrebbe semmai bisogno di un elemento in più, di certo non di uno in meno. A maggior ragione in relazione a un ingranaggio strategico come Nicolussi Caviglia, che finora ha trovato spazio solo a tratti (169’ in campo), ma che rappresenta l’unica vera alternativa a Locatelli davanti alla difesa. La partenza in prestito del centrocampista aostano, che nelle fila granata andrebbe a rintuzzare il vuoto lasciato da Coulibaly in procinto di disputare la Coppa d’Africa, imporrebbe infatti alla Juventus una netta inversione di rotta, con il tandem Giuntoli-Manna a quel punto chiamato a sondare un profilo differente rispetto alla mezzala di qualità che attualmente rappresenta la stella polare dei ragionamenti di mercato.