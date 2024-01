Mercato Juve, Kean e Ranocchia sbloccano la mezzala: i tre nomi in lista

TORINO - A venti giorni dalla fine del mercato invernale il lavoro non manca per la coppia Giuntoli-Manna. Vero, la Juventus non è nelle condizioni di spendere per il parametro dell’indice di liquidità, ma proprio per questo occorre operare di creatività. Lo insegna per esempio l’affare che porterà il difensore portoghese Djalò dal Lille alla Juventus con le visite previste per l’inizio della prossima settimana. Il colpo di magia è stato possibile grazie ai soldi che arriveranno dal 20% della plusvalenza che il Genoa realizza con la cessione di Dragusin al Tottenham: poco più di 4 milioni di euro, bottino ampiamente sufficiente per girare al Lille i 3,5 milioni di euro per pagare Djalò. Ma non è detto che finiscano qui i movimenti in entrata alla Continassa.