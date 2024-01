Henderson pista calda Juve: la mossa di Giuntoli, le valutazioni, i dettagli

In casa Juve il dossier è molto caldo: Jordan Henderson, classe '90 ex Liverpool e oggi all'Al-Ettifaq in Arabia Saudita potrebbe diventare il rinforzo del centrocampo bianconero. L’inglese infatti vuole lasciare la Saudi League dopo appena sei mesi e i suoi agenti lo stanno proponendo ai club più importanti d’Europa. L’ipotesi è quella del prestito secco (con opzione per la stagione successiva) a un ingaggio appena al di sotto dei due milioni. I parametri economici reggono e ora sono in corso le valutazioni tecniche perché l’ex Liverpool non è la mezzala di inserimento che servirebbe ad Allegri ma ha un profilo più da mediano. Da valutare anche i tempi di inserimento e le condizioni. Insomma: il dossier è caldo e la situazione in evoluzione. Con altri club, a cominciare dall’Ajax, che ne seguono l’andamento.