Juve, intrigo saudita: pista Kostic e incastro Kean-Atletico. E Bernardeschi...

TORINO - Le vie del mercato saranno anche infinite, ma ultimamente sono tante quelle che portano alla stessa destinazione. L’Arabia, naturalmente. E proprio il fattore saudita potrebbe assicurare un colpo di coda al mercato della Juventus, altrimenti rivolto ai movimenti estivi più che a imminenti operazioni invernali. I petroldollari, infatti, continuano a tintinnare come ammalianti sirene intorno a Kostic, uno dei profili seguiti con maggior attenzione in Saudi Pro League. L’Al Hilal, in particolare, sta provando a sedurre l’esterno con la promessa di un ricco ingaggio e di un viaggio in un mondo che ha già accolto connazionali come Mitrovic e Milinkovic-Savic, ma l’ex Eintracht per ora resiste alle avances, attratto maggiormente dalla prospettiva di lottare fino alla fine per lo scudetto, magari alzando un rendimento personale finora al di sotto delle attese.