"Juve, Alcaraz top: sarà titolare Argentina, è tra De Paul e Marchisio"

"La Juve ha fatto davvero un grande colpo, prendendo Carlos Alcaraz. Parliamo di un talento incredibile destinato a diventare in un paio d’anni un top player internazionale. In Argentina è considerato un craque da tempo, tanto che in passato anche Messi gli aveva pronosticato un futuro brillante". Parola del Galgo . Uno che il neo juventino Alcaraz lo conosce bene e ci ha giocato insieme per un anno al Racing Club nella stagione 2021/22, quella dell’esplosione del centrocampista argentino volato poi un anno fa di questi tempi in Premier League al Southampton per 14 milioni.

Chi meglio dell’ex esterno destro, tra le altre, di Inter e Atalanta Ezequiel Schelotto per conoscere meglio e scoprire i segreti del nuovo acquisto bianconero. Come giudica il passaggio di Alcaraz alla Juventus?

"La ritengo una bella operazione per entrambi. La Juve, infatti, si assicura un grande giocatore con prospettive davvero di altissimo livello; mentre Charly in Italia può crescere ed esplodere definitivamente giocando in uno dei club più importanti al mondo. Le faccio un pronostico…".

Prego.

"Per me Carlos in due anni può arrivare a giocare titolare nella Nazionale argentina. Ha tutto per riuscirci e alla Juve può trovare la squadra giusta per completare la sua maturazione. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che ha già alle spalle più di 100 partite da titolare tra Argentina e Inghilterra. D’altronde giocava titolare nel Racing già a 17 anni e per farlo devi avere per forza qualcosa di speciale".

