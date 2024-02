Mercato Juve: gli intrecci in mezzo, il blitz di Manna e i nomi da Champions

In estate però potrebbe esserci l’addio del classe 1995, che a gennaio era finito nel mirino del Manchester United . E qui si innesca un altro incrocio di mercato: gli inglesi sono insieme alla Juve tra le principali pretendenti a Teun Koopmeiners dell’ Atalanta . L’olandese è in assoluto il preferito dalle parti della Continassa , ma la Dea chiede 60 milioni per venderlo. Tanti, forse troppi a meno di riuscire a inserire una contropartita tecnica nell’affare. Ecco perché a Torino stanno tenendo d’occhio pure altri elementi. Da Ferguson (Bologna) e Samardzic (Udinese) a Goretzka, appunto.

Goretzka, duttilità in campo

Tra l’altro il tedesco come lo stesso Koop fa della duttilità la sua specialità. Entrambi infatti hanno ricoperto il ruolo di trequartista e sanno giocare in mezzo al campo sia in una mediana a 2 sia da mezzali destre (ruolo in cui sta cercando la Juve). Nel mercato non bisogna mai farsi cogliere impreparati e per questo motivo serve avere più di un elemento nei propri radar. Soprattutto in vista del ritorno in Champions, dove servirà una rosa ampia e ben strutturata per reggere il doppio impegno campionato-coppa.