Juve del futuro: 7 intoccabili e la lista dei rinforzi che ha in mente Giuntoli

Le certezze in vista della prossima stagione, in fondo, si contano davvero sulle dita delle mani: Bremer, capitan Danilo e il nuovo arrivato Djalò in difesa, Locatelli e il rientrante Fagioli in mezzo al campo, Cambiaso sulle corsie e Yildiz davanti. Tutti gli altri, di fatto, vivono situazioni in evoluzione: chi per un contratto in scadenza, chi per un ingaggio fuori dai nuovi parametri, chi per un rendimento soltanto modesto. E anche i perni su cui edificare la Juventus di domani, giocoforza, saranno tali soltanto se a Torino non planeranno offerte fuori mercato, di quelle impossibili da rifiutare.