Soulé finanzia la Juve: il prezzo mercato. Brescianini, vantaggio Giuntoli

Discorso simile può essere fatto su Enzo Barrenechea , il terzo giovane di proprietà juventina in prestito a Frosinone: il centrocampista sta crescendo con Di Francesco e diversi club si sono mossi, sia all’estero sia in Serie A, su tutti il Genoa. Ma gli affari con la società laziale andranno avanti anche la prossima estate: al ds Angelozzi interessano Miretti e Nicolussi Caviglia, ma sarà anche importante per il Frosinone mantenere la categoria.

Chi probabilmente lascerà i ciociari è Marco Brescianini. Il gol allo Stadium ha consacrato il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan e per il quale i rossoneri godono del 50 per cento della futura rivendita: la Juventus c’è, così come l’Atalanta che prepara il ricambio generazionale nel reparto. L’interesse dei bianconeri per Brescianini non è nato dopo il gol allo Stadium: ha radici ben più profonde. Diciamo però che quella giocata ha ulteriormente aumentato l’interesse, non solo di Giuntoli e Manna. Ma di sicuro per Brescianini la Juve si è mossa in largo anticipo.