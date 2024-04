Juve, Giuntoli e Manna al primo scontro di mercato: chi farà lo sgambetto?

Fari puntati pure sul centrocampista Lewis Ferguson , destinato a infiammare il primo scontro di mercato tra Giuntoli e Manna . Juve e Napoli, infatti, sono da tempo sulle tracce della mezzala scozzese, valutata almeno 25 milioni dal Bologna. Il più corteggiato nelle fila emiliane resta Joshua Zirkzee che fa gola a Milan, Arsenal e Juventus. L’olandese ha le idee chiare e non sembra intenzionato a tornare in Germania, nonostante la clausola di riacquisto in favore del Bayern (40 milioni). Stessa decisione per il portiere del Monza, Michele Di Gregorio , che ha declinato a gennaio le avance del Newcastle e vuole restare in Italia (piace a Juve e Inter).

Restando in casa monzese: parecchie le pretendenti in lizza per accaparrarsi Andrea Colpani, finito nel mirino di Atalanta e Lazio. Il Flaco è il miglior marcatore della squadra (8 gol) e appare pronto al grande salto in estate. Lo stesso che si appresta a fare Valentin Carboni. Galliani farebbe follie per trattenerlo un altro in prestito, ma all’Inter sono già arrivate parecchie offerte a gennaio (Fiorentina, Genoa, Brentford e West Ham). La sensazione è che il classe 2005 sia destinato - qualora i nerazzurri non dovessero puntarci - a essere ceduto per fare cassa e registrare una maxi-plusvalenza.