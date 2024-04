La Juve fa sul serio per l'esterno rivelazione: la concorrenza è durissima

TORINO - Sulla fascia sinistra va forte come un pendolino d’altri tempi. E da quando è arrivato Gotti sulla panchina del Lecce, ancora di più: Patrick Dorgu è uno degli assi da calare nell’ultima mano per la salvezza. E a Reggio Emilia il danese di origini nigeriane ha dato una spallata alle speranze del Sassuolo: una prestazione degna di chi è pronto per il salto in una big. Infatti è proprio quello che ha detto il suo allenatore: "Dorgu? Toglierlo dal campo è quasi un insulto al calcio. Il gol del 2-0 è stato bellissimo, per come è entrato dentro al campo. Una rete da giocatore maturo. È destinato a grandi palcoscenici", è l’incoronazione da parte di Gotti, che ha contribuito a lucidare un pezzo pregiato dell’argenteria pescata a buon prezzo da Pantaleo Corvino.