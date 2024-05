Allegri, il lungo addio alla Juve: c'è la data dell'incontro con Giuntoli

Si tratta, inutile giraci attorno, di uno stillicidio (e ha ragione Allegri quando sostiene che ormai si parli più del suo futuro rispetto a quello della Juve) prolungato peraltro dalla difficoltà di raggiungere l’obiettivo per antonomasia, vale a dire la qualificazione Champions. Poi, però, resta da vedere se si sarebbe potuto comunque accelerare decisioni e conseguenti comunicazioni se, nel caso in cui si deciderà (o si sia già deciso) di cambiare, il sostituto designato fosse stato ancora impegnato, pure lui, per la conquista di obiettivi.

In ogni caso la clessidra ha ormai terminato il proprio giro e il calcolo del tempo sta per arrivare al punto di non ritorno. Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli si incontreranno, dopo la finale di Coppa Italia del 15 maggio, e le carte saranno scoperte. E poiché il calcio lo ha inventato il diavolo, tre giorni dopo la Juventus andrà in trasferta a Bologna: davvero sarebbe il caso di guardare le panchine, più che il campo.

