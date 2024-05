Cambiaso, no Juve a 2 big di Premier. Calafiori e Di Gregorio: le due strade

Cambiaso, sirene dalla Premier

Che la Juventus non mette sulla bancarella tutti gli altri e basta che arrivi l’offerta giusta per incassare e dire addio al bianconero di turno. La prova del fatto che si tratti di una situazione differente l’ha regalata la Premier League. Due club top come Arsenal e Manchester United, infatti, si sono mossi con decisione con l’entourage di Andrea Cambiaso perché il ragazzo piace. E piace tanto. Del resto è il classico giocatore moderno che sa interpretare il concetto di occupazione degli spazi in modo naturale. Un’attitudine non così comune a certi livelli, per non parlare della duttilità tattica esasperata che gli permette di essere incisivo su entrambe le fasce, oltre che utile da mezzala grazie a incursioni palla al piede o verticalizzazioni ficcanti, come in occasione del suo assist per Vlahovic nella finale di Coppa Italia che il serbo ha saputo capitalizzare nella rete che ha deciso il trofeo.