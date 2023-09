Lotito, la Juve e l’affare Rovella: “Prima compravano loro da noi, ora…”

"Io amo dire che non vendo sogni, ma solide realtà". Un celebre slogan pubblicitario che Claudio Lotito ha fatto suo da diversi anni. In estate il presidente del club biancoceleste, e senatore, ha lavorato sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri.

Una sessione che per la Lazio è iniziata con la cessione di Milinkovic Savic all'Al Hilal: soldi che però sono stati investiti per l'arrivo di giocatori funzionali. Operazioni necessarie a rendere più lunga la lista delle alternative in considerazione del fatto che quest'anno la Lazio sarà impegnata anche in Champions League.

Lazio, gli acquisti dell'estate

Da Kamada, già in gol col Napoli, a Castellanos (come vice Immobile) fino ad arrivare a Guendouzi, Isaksen, Sepe e in ultimo anche Pellegrini e lo stesso Rovella dalla Juventus. "100 milioni? Non penso che il denaro sia esaustivo ai fini di allestire una grande squadra -ha detto il presidente a Radio Roma Sound - ma è anche vero che abbiamo saputo amministrare la campagna trasferimenti con scelte che spero ci possano premiare a fine campionato". L'argomento sul mercato è stato caldo quello trattato dal numero uno biancoceleste...