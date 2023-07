Milan, obiettivo Frattesi e incontro col Sassuolo: concorrenza e alternative

Novanta minuti di confronto programmatico per fare il punto della situazione in vista del raduno di lunedì prossimo e, soprattutto, sulla costruzione della squadra che dovrà cercare di ridare l’assalto allo scudetto numero 20. I tasselli da inserire sono diversi, così come sono numerosi i giocatori in esubero ai quali andrà trovata una non facile soluzione, tramite cessioni a titolo definitivo. Il focus milanista è orientato sul reparto di centrocampo, dove la cessione ufficiale di Sandro Tonali al Newcastle ha aperto un ulteriore buco da colmare visto che Ismael Bennacer, come ormai noto, non sarà pronto prima di gennaio 2024. Questi giorni che ci separano dal raduno dovrebbero essere importanti per cercare di accelerare su vecchi e nuovi obiettivi per il reparto centrale del campo.

E ieri è emersa la prima offerta del Milan per Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar. Il club rossonero avrebbe proposto agli olandesi 19 milioni complessivi, una cifra che avrebbe aperto un solco nel muro dell’Az, che nelle passate settimane aveva rifiutato 14 milioni da club di media fascia di Premier League. C'è già l'ok del calciatore al Milan. Nel pomeriggio aveva iniziato a farsi largo anche il nome di Ryan Gravenberch. Tuttavia il Bayern ha messo un prezzo importante, circa 30 milioni per il suo cartellino e ci sarebbe bisogno - inevitabilmente - di abbassare quella quotazione per provare ad aprire uno spiraglio positivo. Ma da Casa Milan non sono arrivate grosse conferme sull’ex Ajax, che è in cerca di una squadra che gli dia maggior spazio. Vivo l’interessamento per Yusuf Musah del Valencia. Ma è anche vero che i rossoneri, nelle prossime ore (probabilmente già oggi), dovrebbero incontrare il Sassuolo per Davide Frattesi.

