Milan, è l’anno zero: tutto ruota intorno a Pioli

Quarto anno (dall’inizio) con Stefano Pioli , ma è un anno zero per il Milan . Perché la rivoluzione è stata profonda, non nel numero bensì nel peso specifico degli uomini. I rossoneri si ritrovano oggi a Milanello senza la coppia Paolo Maldini &Frederic Massara , quella che aveva deciso le strategie di mercato dall’estate 2019. Giusto poco più di anno fa era stato rinnovato loro il contratto, il neo-patron Gerry Cardinale non poteva congedare chi aveva contribuito alla conquista del 19° scudetto. L’ultima stagione storta ha convinto la proprietà statunitense a cambiare rotta. Tanti saluti a direttore tecnico e direttore sportivo, mercato affidato all’ad Giorgio Furlani e al capo scouting Geoffrey Moncada . E, soprattutto, un ruolo più incisivo a livello decisionale per lo stesso Pioli. Non siamo ancora al manager di stile inglese, però ci troviamo nel solco di un maggior coinvolgimento degli allenatori nelle scelte di mercato. La strada percorsa, per esempio, dalla Juventus con Massimiliano Allegri , dalla Lazio con Maurizio Sarri e dalla Roma con José Mourinho .

Milan, la situazione Reijnders

Per questo si può parlare di anno zero anche per Pioli, posto al centro del progetto dalla proprietà e non solo in virtù di un contratto rinnovato fino al 2025. Lo si vede, per esempio, nelle attuali dinamiche legate alle trattative, in cui Tijjani Reijnders è un uomo su cui l’allenatore punta molto e sul quale il Milan sta lavorando sodo per strapparlo all’Az Alkmaar. Dovrà essere un punto di forza in un centrocampo condizionato dalle esigenze di mercato (la ricca cessione di Sandro Tonali al Newcastle) e dalle condizioni dei singoli (Ismael Bennacer operato per la lesione al ginocchio, cui si aggiungerà la Coppa d’Africa). La scelta di Reijnders, e quella di Ruben Loftus-Cheek, sembra indirizzare verso un reparto dinamico, con elementi in grado di occupare più ruoli. Qualità che, per esempio, caratterizzano Christian Pulisic, in grado di dare duttilità e tecnica in prima linea.