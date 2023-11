David stella polare per l’attacco Milan: in scadenza nel ‘25 e non rinnova

MILANO - Se il mercato invernale sarà principalmente orientato alla ricerca di un difensore, quello estivo avrà come grande obiettivo quello di portare a Milanello il nuovo centravanti del presente e del futuro. Sono tanti i nomi che piacciono a Furlani, Moncada e D’Ottavio ma quello cerchiato in rosso e che sembra essere più caldo di tutti è certamente quello di Jontahan David del Lille. Il suo profilo è seguito da tempo dai dirigenti milanisti, che non hanno mai affondato il colpo a causa delle richieste molto alte da parte del club francese, ma il ragazzo non ha manifestato la volontà di andare avanti con un prolungamento contrattuale ed ecco che la sua scadenza al 2025 potrà diventare un’arma importante per il Milan in sede di contrattazione.