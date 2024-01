Zirkzee, assalto Milan: c’è un tesoro di quasi 40 milioni

Che il Milan debba prendere un nuovo centravanti vero nel corso della sessione estiva di calciomercato è ormai assodato da tempo. Il tentativo estivo per Mehdi Taremi del Porto, oggi vicinissimo all’Inter a parametro zero, ne è la dimostrazione così come gli interessamenti per Jonathan David del Lille degli anni passati o quelli di inizio inverno per Guirassy dello Stoccarda o Adams del Montpellier. Ma il grande obiettivo milanista rimane Joshua Zirkzee del Bologna. L’attaccante olandese, sotto la guida di Thiago Motta (che è uno dei nomi caldi per il post Pioli), sta vivendo una fase di maturazione molto importante, anche se sottoporta deve ancora crescere nonostante i 7 gol nelle prime 19 partite di questo campionato dicano che il trend è in miglioramento.