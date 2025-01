Silenzio Rashford: Milan, nuova idea Joao Felix. Walker, tutto pronto!

Walker, accelerata

La virata su Joao Felix, inoltre, è stata un boost per arrivare ad un accordo per Kyle Walker. Il Milan ha accelerato per il terzino in uscita dal Manchester City per il quale sarebbe pronto un contratto di due anni da quasi 4 milioni all’anno. Walker è considerato un elemento importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per lo spogliatoio visto che porterebbe esperienza internazionale, leadership e quella mentalità vincente che il Milan sta provando – faticosamente – a ricostruire. Anche per questa operazione, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva con il Manchester City pronto a rescindere il contratto di Walker quando quest’ultimo avrà definito l’accordo con il Milan. Ovviamente ogni movimento dovrà essere fatto in funzione delle registrazioni nelle liste di Serie A e Champions League. Trattandosi di giocatori non formati in Italia o nel Milan, si dovrebbero liberare degli slot attualmente occupati.