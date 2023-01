Zaniolo, prima offerta ufficiale del Bournemouth. Ora il Milan...

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più lontano da Roma, e forse anche dall'Italia. Il club giallorosso ha infatti ricevuto la prima offerta ufficiale per il classe 1999 dal Bournemouth, attualmente in zona retrocessione in Premier League. Il club inglese ha messo sul piatto 30 milioni di euro più bonus, aggiungendo anche una percentuale del 10% sull'eventuale rivendita del giocatore.