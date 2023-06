Frattesi sul futuro: "Non pronto per l'estero, voglio restare in Italia"

ENSCHEDE (OLANDA) - Oggetto del desiderio di diversi top club italiani e stranieri, Frattesi si è guadagnato la convocazione di Roberto Mancini dopo una stagione super con il Sassuolo . Alla sua quinta presenza con la Nazionale maggiore, il classe '99 aveva anche trovato il gol nella semifinale di Nations League contro la Spagna ma il Var ha ravvisato una posizione di offside annullando la rete e strozzando in gola l'urlo di gioia del centrocampista: "Probabilmente dovevo essere un pizzico più attento per non andare in fuorigioco, poi in altre due occasioni potevo fare meglio. Ci sarà tempo per migliorare, sicuramente", commenta ai microfoni di Sky nel postpartita.

"Sicuramente, per noi deve essere un piacere e uno stimolo - continua -. Ci vorrà un po', se mi confronto con Rodri che ha fatto 100 partite fra Champions e Nazionale è chiaro che serve tempo. Ma ce la faremo. Siamo stati un po' sfortunati. Abbiamo giocato contro una squadra forte come la Spagna, più rodata di noi visto che giocavamo con un modulo nuovo. Non si molla fino all'ultimo. Dobbiamo stare con la testa sulla partita contro l'Olanda che è importantissima, poi ce ne andremo in vacanza". Sul futuro ammette: "Non mi sento ancora pronto per andare all'estero, preferirei restare in Italia e l'ho detto anche al direttore. Questa è la mia volontà".

