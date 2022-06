Toro, Cairo non molla Bremer: più soldi, così non basta

Le parole vanno spesso interpretate, quando si parla di mercato. E, in tal senso, sarebbe sciocco, miope, persino irrispettoso derubricare, per esempio, una breve dichiarazione rilasciata in queste ultime ore da Vagnati su Bremer alla stregua di aria fritta. No, non è per nulla vuoto spinto ciò che il ds granata ha voluto rimarcare ai microfoni di Sportitalia: «Per Bremer non ci sono ancora arrivate offerte ufficiali». […] L’obiettivo è ben noto: alimentare il più possibile un’asta attorno al difensore, in cerca di una società (meglio se italiana) iscritta alla prossima Champions e con ambizioni di vertice in campionato. Si sa, attorno a Bremer ronza in crescendo almeno da 6 mesi l’Inter, con un pressing in crescendo. […]