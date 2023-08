Lazaro corre verso il Toro. Per Barrow serve tempo: tutte le novità

Ricordiamo che il club granata non aveva esercitato il diritto di riscatto fissato dal club nerazzurro alla cifra di 6 milioni: tanti, troppi per le casse granata di quel momento che avevano tanti punti interrogativi da risolvere. Anche se il giocatore è sempre stato nel mirino di Vagnati visto che in maglia granata si era messo in evidenza con delle prestazioni molto positive. Solo da gennaio (l’8 a Salerno) si era fermato per un grave problema: lesione al muscolo adduttore della coscia destra. Questo, però, non ha cancellato tutto quello che di buono ha fatto in precedenza.

Lazaro a un passo dal Torino. Soppy rimane una possibilità

Lazaro fuori dai piani dell'Inter: le offerte del Torino

Oltretutto per l’austriaco, dopo il suo ritorno all’Inter, non sono arrivate proposte interessanti e il giocatore ha cominciato a spingere per tornare al Toro visto che non rientra nei piani di Simone Inzaghi. Da qui i primi contatti con Vagnati: il dt successivamente si è messo in contatto con Marotta. Ed è iniziata una trattativa che sta per arrivare alla sua conclusione, soprattutto (come detto prima) dopo la cessione di Singo. L’Inter per cederlo a titolo definitivo ha chiesto 4,5 milioni, il Toro ne ha proposti 3. Poi i nerazzurri sono scesi a 4 e il Toro è salito a 3,5. Mancano 500 mila euro per l’accordo defi nitivo che a questo punto sarà trovato nelle prossime ore. I granata debutteranno in campionato lunedì sera, dopodiché (probabilmente il giorno dopo) l’austriaco sarà a Torino per sostenere le visite mediche. Un ritorno, come abbiamo più volte sottolineato, graditissimo a Juric. Lo stesso tecnico ha parlato molto bene dell’interista. «Uno come lui mi manca, si tratta di un giocatore dalle grandi qualità». Detto, fatto, tra un po’ potrebbe riaverlo in rosa per presentare due esterni alti di assoluto valore: da una parte (destra) Bellanova, dall’altra (a sinistra) Lazaro. I granata in questo modo avrebbero una spinta notevole (proprio come piace al tecnico croato) e soprattutto due giocatori in grado di saltare l’uomo, bravissimi nell’uno contro uno.

