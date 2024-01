Mercato Toro, c'è un nuovo club interessato a Seck

TORINO - Se certa è la partenza di Seck dal Torino, o almeno certificata la volontà del club granata di far uscire il senegalese, ancora incerta rimane la destinazione dell’attaccante. Con la Cremonese sembrava tutto fatto, e in effetti l’accordo per il passaggio dell’ex spallino in grigiorosso resta in essere, tuttavia l’uomo mercato dei lombardi nonché ex difensore anche dei granata Simone Giacchetta ha preso tempo. Il tecnico Giovanni Stroppa, subentrato sulla panchina della Cremonese dopo l’esonero di Davide Ballardini, sta attentamente valutando l’operazione.

Non può sbagliare scelta, alla luce del chiaro intento di passare di categoria. Seck, dopo l’esperienza vissuta in granata, in Serie B potrebbe rivelarsi un valore aggiunto, tuttavia la maturazione tecnica che era lecito attendersi dopo gli anni alla Spal non è arrivata. Questo nonostante la fiducia che Juric ha riposto in un giocatore che ha capacità di saltare l’uomo, ma pure una scarsa incisività al momento di chiudere l’azione. Che si tratti di fornire l’assist risolutivo o di finalizzare andando al tiro.

Seck, le statistiche in granata e il nuovo club interessato I numeri non mentono, e in riferimento a Seck sono eloquenti: in totale nel Toro ha disputato 38 gare - molte subentrando - senza né segnare né fornire assist. Lo stallo in riferimento all’operazione da chiudere con la Cremonese, e i tentennamenti del Palermo che per primo si era mosso per il giocatore, hanno spinto Vagnati ad allargare gli orizzonti. Arrivando nelle ultime ore a intessere una trattativa con il Rizespor, club quinto classificato nel campionato turco e quindi a ridosso delle posizioni - le prime quattro - che garantiscono l’accesso alle prossime coppe europee. Senza dubbio, almeno in questo momento, la maglia granata sta stretta a Seck, e oltretutto una serie di vicende che esulano dal comportamento in campo ne sollecitano la partenza dal Fila.

