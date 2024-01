Mercato Torino: l'intrigo Buongiorno-Pirola e il nome nuovo in attacco

C'era anche il capitano dell’Under 21 italiana nel menù della cena di giovedì scorso tra il presidente granata Urbano Cairo e l’agente Giuseppe Riso . Un summit nel cuore di Milano in cui il dessert aveva appunto le sembianze di Lorenzo Pirola . Il centrale classe 2002 è considerato uno dei migliori difensori italiani della nuova generazione. Fisico da corazziere abbinato a una bravura negli anticipi e nella lettura delle azioni che gli sono valse un posto fisso in tutte le nazionali azzurre giovanili. Nello scorso ciclo dell’ Under 21 si era ritagliato uno spazio importante, pur essendo sotto età di 1-2 anni rispetto a quasi tutti i suoi compagni. Un’esperienza formativa preziosa che il commissario tecnic o Nunziata ha deciso di valorizzare, consegnandogli la fascia da capitano.

Pirola, investitura da leader

Un’investitura da leader a testimonianza delle grandi qualità tecniche ma soprattutto morali del centrale brianzolo. Il classico bravo ragazzo con la testa sulle spalle, che può fungere da esempio positivo all’interno del gruppo. Un identikit che somiglia parecchio - guarda caso - a quello di un certo Alessandro Buongiorno, che in comune con Pirola ha - oltre al ruolo e al sinistro come piede prediletto - pure il procuratore. Beppe Riso, appunto. E l’incastro di mercato appare per certi aspetti quasi inevitabile. In estate Riso punterà, infatti, a muovere verso un top club il gioiello torinista e vorrebbe orchestrare una duplice operazione. Fuori Buongiorno (piace a Milan, Bayern Monaco e a un paio di club inglesi), dentro Pirola.