Mercato Toro, il blitz di Vagnati è riuscito: Wijndal sempre più vicino

Ricordiamo che il giocatore non può essere preso subito visto che ad agosto, prima di passare al club belga, aveva indossato la maglia dell’Ajax per quattro partite tra campionato e preliminari di Europa League: di conseguenza fino a luglio non potrà giocare per un’altra squadra. Una situazione che al Toro non dispiace, visto che in questo momento il club granata non ha ceduto nessuno e quindi non ha la liquidità necessaria per concludere un’operazione del genere. A luglio, invece, lo scenario sarà diverso, considerati anche i tanti granata che avranno (e già hanno, come sappiamo) richieste: da Buongiorno a Ricci, da Ilic a Sanabria.

Mercato Toro, la scelta di Buongiorno

Elementi che in questo momento Urbano Cairo ha tolto dal mercato nonostante soprattutto il Milan stia pressando su Buongiorno, che per altro piace un po’ a tutti. Anche all’Inter e alla Juventus, oltre a diversi club di Premier. Senza dimenticare l’Atalanta, che in estate aveva raggiunto l’accordo con il Toro ma non con il giocatore, che ha preferito restare in maglia granata. In questa occasione ha preferito ascoltare il cuore. Ma più passa il tempo e più la quotazione del difensore centrale sta crescendo in maniera esponenziale. Adesso non si muoverà, però non è escluso che a luglio, davanti a un’offerta di almeno quaranta milioni, Cairo lo possa sacrificare per reinvestire in operazioni in entrata. Ed eccoci ad altri risvolti importanti del blitz di Vagnati in Olanda e Belgio: due giorni intensi, ricchi di appuntamenti.