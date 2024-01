Lovato al Toro, ci siamo. Zima-Amburgo, parte il domino

La Salernitana aspetta l’ex Bayern: pronto un contratto fino a giugno da 400 mila euro complessivi. E qui - come in una sorta di gioco dell’oca moderno - si torna al punto di partenza. I campani per tesserarlo devono liberare spazio in rosa. Tradotto: il passaggio di Lovato al Toro coinciderebbe con l’ingaggio di Boateng. Ecco perché fanno tutti il tifo per l’Amburgo. Obiettivo: arrivare al traguardo il prima possibile.

Lovato in panchina contro la Roma

Intanto la Salernitana sta preparando la gara di domani contro la Roma senza Lovato, che si dovrebbe accomodare in panchina. Condizionale d’obbligo, perché in caso di fumata bianca potrebbe pure essere lasciato fuori. Così come - qualora le tempistiche dovessero allungarsi - essere abile e arruolabile a gara in corso, traslocando nel capoluogo piemontese tra martedì e giovedì. E, manco a dirlo, la prima convocazione del classe 2000 col Toro sarebbe proprio contro la Salernitana, avversaria domenica della squadra di Juric. L’arrivo di Lovato è diventato doppiamente necessario per i granata, visto anche l’infortunio alla spalla occorso a Buongiorno venerdì sera. Capitolo esterno sinistro: il nome di Cuiabano (classe 2003) del Gremio resta caldo, a patto che da Porto Alegre non sparino troppo alto. Della serie: operazione fattibile al massimo per 1,5 milioni con magari una piccola percentuale sulla futura rivendita in favore del club brasiliano. In caso contrario - essendo il classe 2003 in scadenza il 31 dicembre - i dirigenti torinisti si rivolgeranno altrove.