Psg-Juve, Vitinha resta in dubbio: differenziato e ginocchio fasciato

PARIGI (FRANCIA) - Resta in dubbio la presenza di Vitinha in Psg-Juve, prima partita del Gruppo H di Champions League in programma martedì alle 21 al Parco dei Principi. Il centrocampista portoghese è stato costretto ad uscire dal campo al 33' del match di campionato di sabato contro il Nantes dopo aver subito una botta al ginocchio sinistro. Gli esami ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato particolari problemi facendo tirare così un sospiro di sollievo a Galtier e il suo staff.