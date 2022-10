Maccabi-Juve, i convocati di Allegri: torna Di Maria

TORINO - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida valida per la fase a gironi di Champions League contro il Maccabi, in programma domani alle 18:45 allo stadio Sammy Ofer di Haifa. Il tecnico toscano potrà contare su Di Maria, assente nella sfida di San Siro contro il Milan di Pioli per squalifica. Sono tre invece gli indisponibili: Pogba, Chiesa e De Sciglio.