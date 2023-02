Diretta Inter-Porto ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Sarà tutto esaurito al Meazza per la sfida tra Inter e Porto in programma alle 21 (esclusiva Prime Video) valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo essersi qualificati come secondi nel Gruppo C alle spalle del Bayern Monaco e aver mandato in Europa League il Barcellona, sfidano i portoghesi di Sergio Conceicao, vecchia conoscenza del calcio italiano che durante la sua carriera da calciatore ha indossato le maglie di Lazio, Parma e Inter appunto. Lautaro e compagni sono reduci dal successo per 3-1 in campionato contro l'Udinese e vogliono conquistare il pass per i quarti di finale, che i nerazzurri non raggiungono dalla stagione 2010-11, quando vennero eliminati dallo Schalke 04. Non sarà però semplici di fronte a un Porto in gran salute. La formazione lusitana, infatti, è reduce da 22 risultati utili consecutivi e non perde dallo scorso 21 ottobre (1-0 contro il Benfica). Nella fase a gironi, dopo i ko contro Atletico Madrid (2-1) e Brugge (4-0), il Porto ha fatto bottino pieno qualificandosi come prima forza del Girone B. Tornando alla sfida di stasera, tutti e quattro i precedenti confronti tra Inter e Porto sono avvenuti in Champions League nel 2005 - la squadra italiana è rimasta imbattuta negli ottavi di finale dell’edizione 2004/05 (1V, 1N), prima che le due squadre vincessero una partita a testa nella fase a gironi della Champions League 2005/06.