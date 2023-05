Ancelotti, City-Real: La Champions è la nostra storia. Ai rigori non penso

"Questo è il mio quarto anno in questo club, io mi diverto e mi godo ogni giorno. Quest'anno siamo molto vicini a raggiungere qualcosa di importante, siamo entusiasti e molto motivati. Pur sapendo che sarà molto difficile, le difficoltà ci aiutano a essere migliori. La Champions League per noi è speciale perché fa parte della nostra storia". Lo ha detto Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Manchester City . Il tecnico dei blancos ha spiegato: "Haaland? Quando prepariamo una partita comunque non valutiamo solo un giocatore: bisogna pianificare bene tutto il gioco sotto l'aspetto difensivo. Infatti, abbiamo pensato che se il City dovesse segnare, meglio che lo faccia presto...".

Ancelotti, le parole in conferenza stampa

Ancelotti ha spiegato: "Discorso motivazionale già pronto? Non so di cosa parlerò. Dico sempre quello che mi viene fuori al momento. Il coraggio e la personalità sono una componente molto importante e a volte se mancano alcuni giocatori non sono in grado di dimostrare le loro qualità. Io voglio una squadra capace di leggere bene le situazioni di gioco, perché avremo momenti in cui soffriremo". L'allenatore italiano ha svelato: "Sono molto calmo, ma anche emozionato e fiducioso. So già che domani avrò brutte sensazioni: che Haaland segnerà, che De Bruyne farà un gol da fuori... Io dovrò pensare ai dribbling di Vini e ai gol di Karim. Arrivare qui non è facile e ci divertiremo".