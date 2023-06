A Milano c’è il club del City: “Cantiamo gli Oasis e battiamo l’Inter”

«Siamo dei veri sostenitori del Manchester City, non dei turisti del calcio. Seguiamo i Citizens da anni, da quando la squadra navigava nelle serie inferiori. L’amore per questi colori era, è e sarà sempre, viscerale ed autentico». Alex Mariani, membro del Milano Blue Moon, l’unico club italiano di sostenitori del City riconosciuto ufficialmente di tifosi del City, che conta una quarantina di iscritti, mette subito le cose in chiaro: «Tante persone si avvicinano ora alla squadra per moda. Vent’anni fa Manchester era conosciuta solo per lo United, adesso qualcosa sta cambiando, anche grazie a calciatori come Foden e Haaland. Per far parte del nostro club bisogna superare una sorta di esame di ammissione. C’è un segretario, Vanes Marzaroli, che gestisce i biglietti con Kevin Parker. Teniamo alla nostra squadra in ogni sfaccettatura. Il mio è un ruolo è di scrematura. Chi è tifoso deve dimostrarlo rispondendo a svariate domande, non basta fare richiesta». Col senso di appartenenza alla base del tutto: «Nel 2007, girovagando su internet alla ricerca di qualche connazionale che apprezzasse come me il City, conobbi Renato Tubere, l’attuale presidente. Fu così che poco dopo fondammo l’“Italian Blue Moon” (che tre anni fa cambiò denominazione per essere geolocalizzato con maggiore precisione) e partimmo per la nostra prima trasferta all’Etihad Stadium per Manchester-City-Portsmouth».