Diretta Salisburgo-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALISBURGO (AUSTRIA) - Alle ore 21 l'Inter fa visita al Salisburgo nel quarto turno della fase a gironi di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). I nerazzurri, attualmente primi nel Gruppo D insieme alla Real Sociedad a quota sette, in caso di successo accederebbero agli ottavi di finale. Per gli austriaci, invece, ultima chiamata per tentare il tutto per tutto. La squadra di Simone Inzaghi è ancora imbattuta e dopo il pareggio all'esordio in Spagna ha superato in casa Benfica (1-0) e Salisburgo (2-1). La formazione di Struber aveva invece iniziato alla grande battendo 2-0 i portoghesi al Da Luz salvo poi incassare le sconfitte contro Real Sociedad (2-0) e Inter appunto. Prima del doppio confronto di questa stagione, le due formazioni si erano sfidate in una sola occasione, la finale di Coppa Uefa 1994. Un precedente che sorride ai nerazzurri, vittoriosi sia all'andata che al ritorno per 1-0.