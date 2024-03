De Ligt elimina la Lazio e parla di Juve: "Giovani, si vede che Allegri..."

De Ligt, le parole su Juve e Bayern

Successivamente il difensore ha voluto parlare anche della situazione della sua ex squadra: "La Juve? Hanno perso quattro partite, ma sono giovani, si vede che Allegri ha creato un gruppo. L'Inter è incredibile, è molto forte. Speriamo la Juve possa arrivare in Champions" per poi aggiungere: "Bayern, siamo in un periodo difficile ma oggi abbiamo fatto uno step importante. Nuova partenza anche per me? Mi sento molto bene, sono felice di poter finalmente aiutare la squadra. L'allenatore che sappiamo andrà via? Di solito non succede ma siamo il Bayern. Oggi abbiamo giocato con tanta voglia anche di soffrire, una cosa che è mancata nelle ultime partite".