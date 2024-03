Barcellona-Napoli, out i Golden Boy Gavi e Pedri. Ecco chi recupera Xavi

Cresce l'attesa per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli . Dopo l'1-1 dell'andata al Maradona, le due squadre si affronteranno per entrare tra le prime otto d'Europa. Una sfida che interessa particolarmente anche alla Juventus , che si gioca con il Napoli l'ultimo posto disponibile per le italiane al nuovo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa . Gli azzurri hanno bisogno di passare il turno ed ottenere almeno un pareggio ai quarti di finale. Per farlo potranno contare sulla situazione d'emergenza che ha colpito il Barcellona nell'ultimo periodo, con vari infortuni soprattutto a centrocampo.

Barcellona, quanti infortuni per il Napoli

Partendo dai lungodegenti, non ci saranno sicuramente Alejandro Balde e Gavi, con entrambi dovrebbero recuperare a giugno. Il terzino 20enne cresciuto nella cantera è fuori da fine gennaio per una lacerazione tendinea, mentre Gavi ha subito la rottura parziale del crociato nel match di Nations League tra Spagna e Georgia dello scorso novembre. Marzo è invece il mese del rientro di Marcos Alonso, ai box da diecembre per un problema alla schiena, ma per il Napoli non riescirà a recuperare. La situazione d'emergenza a centrocampo si è complicata ulteriormente con gli infortuni più recenti di due pedine fondamentali come De Jong e Pedri. Entrambi si sono infortunati durante la partita contro l'Athletic Bilbao, subito dopo l'andata al Maradona. L'olandese, per uno scontro di gioco con Unai Gomez, ha rimediato una distorsione del legamento laterale esterno della caviglia destra, mentre il classe 2002 si è lesionato il retto femorale della coscia destra.

Questi non ci saranno di sicuro, a differenza di Ferran Torres che è ancora in dubbio. L'attaccante è fuori da oltre un mese per un infortunio alla coscia. Il rientro era previsto per l'andata contro il Napoli, ma i tempi di recupero si sono prolungati, tant'è che Xavi non lo ha neanche convocato per la partita giocata venerdì contro il Maiorca. Sicuramente non potrà partire da titolare, ma ci sono speranze per un suo impiego almeno dalla panchina in una sfida che potrebbe arrivare anche ai supplementari. Buone notizie invece per Raphinha, uscito dolorante nell'ultimo match di Liga per una botta. Il brasiliano sarà regolarmente a disposizione.