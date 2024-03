Diretta Barcellona-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo l'1-1 dello scorso 21 febbraio, quando Osimhen rispose al momentaneo vantaggio ospite firmato Lewandowski, alle ore 21, all'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona e Napoli si giocano il pass per i quarti di finale di Champions League. Gli azzurri, reduci dal pareggio per 1-1 di venerdì contro il Torino in campionato, sono ancora imbattuti da quando Francesco Calzona ha preso il posto di Walter Mazzarri. Il 55enne tecnico calabrese, che ha fatto il proprio esordio sulla panchina dei campioni d'Italia proprio nel match d'andata, ha infatti collezionato tre pareggi (Barcellona, Cagliari e Torino) e due vittorie (Sassuolo e Juve), gare nelle quali, però, ha sempre subito una rete. Superare il turno e strappare il pass per i quarti significherebbe riscattare una stagione fin qui molto deludente ed eguagliare il percorso europeo dello scorso anno, quando il Napoli di Luciano Spalletti venne eliminato dal Milan in un "derby italiano". Il Barcellona di Xavi, invece, nell'ultimo turno di Liga ha battuto 1-0 il Maiorca grazie alla rete del gioiellino Lamine Yamal, conquistando così l'ottavo risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni. Blaugrana e azzurri si sono affrontati in questa fase del torneo già nella stagione 2019-20, quando dopo l'1-1 a Napoli, ben sei mesi dopo a causa dello stop per il Covid 19, i catalani passarono il turno grazie al 3-1 in un Camp Nou deserto. L'altro precedente risale agli spareggi di Europa League 2021-22: sempre 1-1 al primo round, stavolta a Barcellona, con gli spagnoli che conquistarono il pass per gli ottavi grazie al 4-2 al Maradona. Anche stavolta l'andata si è chiusa 1-1, ma ora i campioni d'Italia si augurano un epilogo diverso.