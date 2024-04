Diretta Arsenal-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Alle ore 21, all'Emirates Stadium di Londra, l'Arsenal ospita il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League (ritorno mercoledì prossimo, 17 aprile, alle 21 all'Allianz Arena). I Gunners, in vetta alla classifica della Premier League insieme al Liverpool, hanno chiuso il Girone B davanti a PSV, Lens e Siviglia e agli ottavi hanno eliminato il Porto: incassato il ko per 1-0 all'andata al Do Dragao, i ragazzi di Mikel Arteta sono riusciti a pareggiare i conti in casa grazie alla rete di Trossard conquistando poi la qualificazione ai rigori grazie alle parate di Raya, bravo a neutralizzare i tiri dal dischetto di Wendell e Galeno. Il Bayern Monaco, invece, ha dominato il Gruppo A mettendosi alle spalle Copenaghen, Galatasaray e Manchester United. Poi, però, è iniziato un momento difficile, culminato con il ko all'Olimpico contro la Lazio nell'andata degli ottavi di finale (di Immobile, su rigore, il gol decisivo). Al ritorno all'Allianz Arena, però, Kane (doppietta) e Müller hanno firmato il 3-0 valso il pass per il turno successivo. Ora la squadra di Thomas Tuchel, che ha già annunciato l'addio a fine stagione, sta attraversando un'altra crisi che ha portato alle sconfitte in Bundesliga contro Borussia Dortmund (0-2) ed Heidenheim (3-2). Ko in finale di Supercoppa contro il Lipsia (3-0), eliminati al secondo turno di Coppa di Germania dal Saabrücken, squadra che milita nella terza divisione del calcio tedesco, e secondi in Bundesliga (il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è a +16 a sei turni dalla fine), i tedeschi hanno un solo modo per risollevare le sorti di una stagione fin qui molto deludente: vincere la Champions League. Sono ben 12 le sfide tra Arsenal e Bayern Monaco, quattro ai gironi e ben otto agli ottavi: il bilancio dice sette vittorie bavaresi, tre inglesi e due pareggi.