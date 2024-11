Diretta Aston Villa-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Archiviato lo 0-0 in campionato contro il Milan, la Juve vola a Birmingham dove alle ore 21 affronta l'Aston Villa nel quinto turno della fase campionato di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Dopo una partenza super, con il successo all'esordio contro gli olandesi del PSV Eindhoven (3-1) e il 3-2 di Lipsia, i bianconeri hanno rallentato il passo perdendo tra le mura amiche contro i tedeschi dello Stoccarda (1-0) e non riuscendo ad andare oltre l'1-1 in Francia contro il Lilla, con Dusan Vlahovic che dal dischetto ha risposto al momentaneo vantaggio dei padroni di casa firmato Jonathan David. Una gara, quest'ultima, nella quale la Vecchia Signora avrebbe anche meritato qualcosa di più. I ragazzi di Thiago Motta, che stasera dovrà fare i conti con un lunga lista di indisponibili, sfideranno poi Manchester City, Bruges e Benfica nei prossimi incontri. Due punti in più per gli inglesi, reduci proprio dal ko in Belgio contro il Bruges (1-0). I Villans di Unai Emery, precedentemente, avevano battuto una dietro l'altra Young Boys (0-3), Bayern Monaco (1-0) e Bologna (2-0) e dopo la sfida alla Juve, nelle tre partite rimanenti se la vedranno contro Lipsia, Monaco e Celtic Glasgow.