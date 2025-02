Diretta Psv Eindhoven-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

EINDHOVEN (OLANDA) - Dopo le eliminazioni di Milan e Atalanta, tocca alla Juve che alle ore 21 affronta al Philips Stadion il Psv Eindhoven nel ritorno dei playoff di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Si riparte dal 2-1 della gara d'andata a Torino, quando McKennie e Mbangula regalarono la vittoria ai bianconeri. La rete del momentaneo 1-1 dell'ex Inter Ivan Perisic, però, lascia aperte le speranze di qualificazione degli olandesi. La formazione di Thiago Motta sta vivendo un ottimo periodo e per la prima volta in questa stagione ha centrato quattro vittorie di fila, l'ultima arrivata domenica tra le mura amiche contro l'Inter firmata Francisco Conceiçao. La compagine di Peter Bosz, invece, ha inanellato una striscia di tre pareggi consecutivi in Eredivisie.