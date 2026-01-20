Inter-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League 

MILANO - Vincere e accedere direttamente agli ottavi di finale. È questo l'obiettivo dell'Inter che alle ore 21 ospita in un Meazza sold out l'Arsenal nel settimo turno della fase campionato della Champions League. Evitare i playoff sarebbe importantissimo per due motivi: in primis per evitare di giocare altre due partite e in secondo luogo perché qualificarsi tra le prime otto garantirebbe un bell'introito nelle casse della società. I nerazzurri arrivano alla partita con un grande entusiasmo: reduci da una serie di nove risultati utili consecutivi (otto vittorie e un pareggio), i ragazzi di Chivu comandano ora la classifica di Serie A con tre punti di vantaggio sul Milan di Massimiliano Allegri e sei sui campioni d'Italia del Napoli. In Champions League, però, il cammino è stato più tortuoso: dopo quattro successi nelle prime partite contro avversari di fascia inferiore (2-0 all’Ajax, 3-0 allo Slavia Praga, 4-0 all’Union Saint-Gilloise e 2-1 al Kairat Almaty), Lautaro e compagni hanno incassato due sconfitte contro avversarie di livello come Atletico Madrid (2-1) e Liverpool (0-1). Due ko accomunati da un minimo comune denominatore: per larghi tratti i nerazzurri hanno fatto la partita subendo due reti nel finale. Con 12 punti nel girone, i nerazzurri hanno già in tasca la qualificazione agli spareggi ma vogliono provare a evitare i playoff e puntare direttamente agli ottavi. Dall’altro lato del campo, però, c’è un Arsenal imbattuto in Champions e primo in Premier League. I Gunners, infatti, si presentano a San Siro come l’unica squadra rimasta imbattuta fin qui nella fase a gironi, con sei vittorie su sei e un’impressionante differenza reti di +16, con ben 17 gol segnati e appena uno incassato, quello nel 3-1 rifilato al Bayern Monaco all’Emirates Stadium. La formazione di Mikel Arteta, però, è in un momento di leggera flessione: nelle ultime due gare di campionato non è infatti riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro Liverpool e Nottingham Forest. Una doppia frenata che non ha però messo in discussione il primato in classifica visti i sette punti di vantaggio (50 contro 43) su Manchester City e Aston Villa dopo 22 partite. Insomma, lo spettacolo è assicurato.