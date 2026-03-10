Alla New Balance Arena di Bergano vanno in scena gli ottavi di finale di Champions League . L' Atalanta di Palladino affronta il Bayern Monaco di Kompany, in un match che si preannuncia infuocato. La Dea è reduce da tre partite senza vittorie - una sconfitta e due pareggi -, le quali sono arrivate a seguito dell'incredibile rimonta europea inflitta al Borussia Dortmund. Diverso il discorso che riguarda invece i bavaresi, i quali hanno conquistato sei vittorie consecutive, una delle quali è arrivata in Coppa contro il Lipsia. L' Atalanta è chiamata a rialzarsi, alla ricerca di una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale in vista della gara di ritorno in programma il 18 marzo. Buona diretta a tutti!

"Giocheremo contro una squadra molto forte dal punto di vista fisico. Ci sono delle analogie con il Borussia Dortmund , l'Atalanta fa questo gioco da anni, hanno mostrato il loro stile di gioco da tanti anni a questa parte. Non è assolutamente un avversario facile e da sottovalutare e domani noi vogliamo dimostrare il nostro valore. È una squadra italiana molto forte. Siamo abituati ad essere favoriti, lo dicono le persone, ma questo non significa che questo determini un risultato. Possiamo accettare questa etichetta che ci date, ma non c'è nulla di impossibile nel calcio". Ha affermato il tecnico del Bayern nella conferenza alla vigilia del match.

20:22

Atalanta-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Scamacca, Krstovic. All. Palladino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

20:15

Kompany: "Il calcio italiano è in difficolta? L'Atalanta..."

"Il calcio italiano è in difficoltà? So che è un tema qui da voi, l'Atalanta è l'ultima squadra rimasta in Champions League. Lo scorso anno ho visto l'Inter, ho visto grande talento. Per me l'Atalanta è un avversario molto particolare, sarà molto importante questa partita e avvincente, penso che sia stata costruita bene, hanno fatto un percorso molto positivo e che sta dando tanti frutti". Parole di grande rispetto quelle del tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany alla vigilia del match contro la Dea, andata degli ottavi di Champions.

20:00

"Bisognerà curare tutti i dettagli"

"Il Bayern ha pochi punti deboli, sarà una partita dove bisognerà curare tutti i dettagli. Hanno grandi individualità, davanti attaccano la profondità ma non ci dobbiamo snaturare, dobbiamo essere noi stessi, senza mai abbassare il ritmo ma alzando l'intensità: è la nostra forza, il nostro Dna. È una partita da mission impossibile ma bella da affrontare, ho visto i ragazzi concentrati ma tranquilli nel preparare la gara". Ha concluso poi Palladino in conferenza alla vigilia della gara.

19:45

Palladino: "Non vogliamo porci limiti"

"Loro sono una squadra fortissima - ha dichiarato in conferenza stampa Raffaele Palladino -, partiranno favoriti, sono tanti anni che fanno questa competizione, ma nel calcio tutto è possibile, non vogliamo porci limiti, vogliamo confrontarci contro una squadra forte. Per noi è motivo di crescita e orgoglio. Sarà una serata storica, magica, è un sogno per noi essere negli ottavi di finale, i sogni vanno vissuti ad occhi aperti, non vediamo l'ora di scendere in campo. Affronteremo una delle migliori al mondo, però vogliamo confrontarci e goderci questa bellissima serata".

19:30

Atalanta-Bayern Monaco: il confronto

La Dea ha ottenuto l'accesso agli ottavi di finale di Champions League dopo aver messo ko alla New Balance Arena il Borussia Dortmund per 4-1, con la rete decisiva di Samardzic su calcio di rigore negli ultimi istanti del match. Il Bayern Monaco era invece già qualificato, dopo essersi piazzato al secondo posto nella League Phase.

New Balance Arena (Bergamo)