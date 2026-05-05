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Bayern Monaco-Psg: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata al Parco dei Principi, Kompany e Luis Enrique si giocano il pass per la finale nel secondo e decisivo round all'Allianz Arena
3 min
Bayern Monaco-PsgChampions LeagueVincent Kompany

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Novanta minuti, o forse di più, per conquistare il pass per la finale di Champions League. Mercoledì 6 maggio, alle ore 21, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà il teatro della semifinale di ritorno tra Bayern e Psg (esclusiva Amazon Prime Video). Il roboante 5-4 dell'andata al Parco dei Principi lascia apertissimo il discorso qualificazione: anche se i francesi hanno acquisito un leggere vantaggio, i bavaresi possono contare sul sostegno del proprio pubblico e su una tradizione europea vincente. La formazione di Vincent Kompany si è già laureata campione di Germania e sogna di conquistare nuovamente il Triplete. Quella di Luis Enrique, invece, è a un passo dal titolo in Ligue 1 e vuole difendere il trofeo messo in bacheca lo scorso anno in finale contro l'Inter (5-0). Sarà uno scontro di filosofie, identità calcistiche e nervi. Quanto basta per assistere a una sfida pronta a entrare nella Storia della competizione. 

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Bayern Monaco-Psg: diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Psg, ritorno della semifinale di Champions League, è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video

 

 

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Psg

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; A. Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

 

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