Douglas Luiz, Brasile-Costa Rica e visite: le cifre dell'accordo con la Juve

TORINO - Juventus e Aston Villa, nella fitta trattativa che ha animato le ultime giornate, l’hanno valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro, mentre per il sito di settore Transfermarkt il suo cartellino ne vale addirittura 70. Douglas Luiz, insomma, non è un profilo ancora da scoprire, con le sue 175 presenze in Premier League e il suo ruolo da indiscusso protagonista nella recente cavalcata che ha riportato i Villains in Champions League dopo quarantuno anni di assenza. Ma la prossima, agli occhi dei tifosi della Juventus e non solo, sarà anche e soprattutto la sua notte: alle 3 ora italiana, infatti, il Brasile vivrà l’esordio in Coppa America. E, nelle file verdeoro, sarà tempo di battesimo nella rassegna continentale anche per il futuro centrocampista di Thiago Motta. Un tuttofare che coniuga al meglio le due fasi e che si cala alla perfezione in una mediana a due come quella prevista dal 4-2-3-1 che – curiosamente, ma solo fino a un certo punto – è il modulo di riferimento tanto dell’allenatore bianconero quanto del ct brasiliano Dorival Junior, certo. Ma la curiosità di appassionati, addetti ai lavori e anche dirigenti intorno alla sua figura sarà comunque alta e, insieme, legittima.