Coppa Italia amara per la Juve senza gioco e senza anima: Inter in finale

TORINO - Luci e buio a San Siro, la Juve di Allegri saluta la Coppa Italia e lascia strada all'Inter di Inzaghi che va in finale. Il colpo mancino in avvio è di Dimarco e va di traverso ai bianconeri, pallidi protagonisti nel primo tempo. I gol sbagliati da Lautaro regalano un minimo di equilibrio, ma solo sulla carta. La Juve, dopo le tre sconfitte in campionato, fa poker in negativo: se non è crisi, poco ci manca. Resta l'Europa League e la corsa Champions (al netto di sentenze ballerine), però le energie, fisiche e nervose, sembrano ridotte al lumicino.