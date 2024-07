Diretta Francia-Spagna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Penultimo atto del campionato europeo. A giocarsi la finale sono Francia e Spagna, attese sul campo dell’Allianz Arena di Monaco per contendersi un posto nell’ultimo appuntamento del torneo in programma il 14 luglio a Berlino . Le selezioni di De La Fuente e Deschamps si presentano in semifinale con un cammino diverso alle spalle, ma che in nessuno caso ha attribuito loro la reputazione di squadra insuperabile. Nonostante il bel gioco e lo spessore tecnico di giovani talenti come Yamal e Nico Williams , la Roja si è scoperta una formazione di giocatori forti ma pur sempre mortali. Di contro, i Bleus hanno puntualmente dovuto riscattarsi dalla critiche sulla conduzione del gioco e sul basso rendimento in attacco dalla cui potenza di fuoco ci si aspettava sicuramente di più.

Dopo avere chiuso in testa il girone a punteggio pieno, le Furie Rosse hanno ribaltato la Georgia in seguito all’autogol di Le Normand, e sono uscite vincenti dalla bella sfida con la Germania anche grazie alla mano in difesa data da Cucurella e compagni. Dopo il successo all’esordio contro l’Austria, la Francia non è andata oltre il pareggio con Olanda e Polonia, chiudendo così alle spalle della formazione di Rangnick con 5 punti. E a firmare i successivi capitoli dell’Europeo dei Galletti non sono stati Mbappé e Thuram, bensì Vertonghen e Joao Felix. Ma il calcio concede anche questo genere di sorte, peraltro senza distinzioni fra piccole e grandi squadre. La seconda semifinale fra Olanda e Inghilterra è in programma mercoledì 10 alle ore 21.

Dove vedere Francia-Spagna : streaming e diretta tv

L'incontro tra le selezioni di Deschamps e De La Fuente è in programma martedì 9 luglio alle ore 21 presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera - gara diretta dallo sloveno Vincic - . L'evento sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno, in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now.

Francia-Spagna : le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappé. Ct: Deschamps.

A disposizione: Samba, Areola, Clauss, Konaté, Mendy, Pavard, Fofana, Zire-Emery, Camavinga, Griezmann, Giroud, Coman, Barcola, Kolo Muani.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De la Fuente.

A disposizione: Raya, Remiro, Vivian, Grimaldo, Zubimendi, Remiro, Fermin, Baena, Ferran Torres, Ayoze, Oyarzabal, Joselu.

Indisponibili: Pedri.

Squalificati: Carvajal, Le Normand.

Diffidati: nessuno.

ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Klancnik (Slovenia)-Kovacic (Slovenia). QUARTO UFFICIALE: Kruzliak (Slovacchia). VAR: Kajtazovic (Slovenia). ASS.VAR: Valeri (Italia)-Irrati (Italia).

