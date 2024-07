Chiesa, c’è l’accordo di massima tra Juve e Roma! Koopmeiners ha fretta

La Juve vuole una risposta da Chiesa

La Juve chiede a Chiesa, che è sotto contratto fino al 2025, una risposta, possibilmente in tempi brevi. Anche perché dall’altra parte c’è chi aspetta. Non tanto chi andrà a prendere il posto dell’azzurro a livello di ruolo: l’operazione per Jadon Sancho sarebbe in prestito e, in attesa di trovare la formula vincente per tutti, non richiederebbe l’immediato utilizzo di ingenti risorse economiche per completare l’affare. Chi ha fretta è Teun Koopmeiners e per i bianconeri i soldi della cessione di Chiesa, da sommare a quelli di un’altra vendita importante (come Huijsen, ma non è l’unico con la valigia), diventano fondamentali per dare a Thiago Motta un elemento fondamentale per il disegno tattico dell’allenatore italo-brasiliano: Koop spinge e finora non ha ascoltato altre proposte, forte della volontà di cominciare una nuova avventura a Torino. E l’Atalanta vorrebbe accontentarlo, ma non scende di un centesimo rispetto alla richiesta iniziale: 60 milioni.